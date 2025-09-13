В Европе обеспокоены изменением мирового порядка, в котором ключевую роль играют Китай, Россия, КНДР и Беларусь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, вспоминая недавний саммит ШОС.

По ее словам, вышеперечисленные страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Каллас не первая, кто выражает опасения по поводу консолидации государств Глобального Юга и формированию многополярного мира. Многие европейские политики открыто заявляют, что происходящие процессы говорят о завершении эпохи доминирования западных стран и переходе к новому мировому устройству, которое строят Россия, Китай, а также их партнеры.