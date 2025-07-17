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Польша потратила на оборону 6 млрд долларов за полгода
Автор:Редакция news.by
Польша рекордными темпами расходует средства налогоплательщиков. На закупку вооружений за первые 6 месяцев 2025 года Варшава уже потратила почти 6 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства польского режима.
Всего же страна рассчитывает направить на оборону в 25-м более 50 миллиардов долларов.
Напомним, в 2024 году Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия - страна закупила вооружения на сумму около 15,5 млрд долларов.