Польша рекордными темпами расходует средства налогоплательщиков. На закупку вооружений за первые 6 месяцев 2025 года Варшава уже потратила почти 6 миллиардов долларов. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства польского режима.

Всего же страна рассчитывает направить на оборону в 25-м более 50 миллиардов долларов.