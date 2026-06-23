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Польша потратит на обустройство американской базы 3 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Польские СМИ сообщают, что ожесточенное соперничество восточноевропейских стран за право на размещение американского контингента ведется на языке денег.
Официальная Варшава обещает выделить 3 млрд евро на размещение DJI, если Пентагон все-таки сделает выбор в пользу Польши. Американскую базу планируют разместить либо в Познани, либо во Вроцлаве. Поскольку военные прибудут сюда вместе с семьями, рядом с базой придется создать "уголок Америки".
Поляки возмущаются: власти никого не ставят в известность о готовности устроить для американцев праздник безумной щедрости.
Варшава, похоже, побеждает в этом аукционе: принять американцев, выводимых из Западной Европы, были бы не прочь и литовцы, но конкурировать у них явно не хватит средств.