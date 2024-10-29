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Польша предложила Украине покупать оружие в кредит

Заклятые друзья продолжают браниться. Польский режим готов рассмотреть вариант предоставления Украине оружия и боевой техники в кредит.

Как рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский, в 2022 и 2023 годах все оружие передавалось без каких-либо условий возврата или компенсации его стоимости. Но, по словам Сикорского, надо было изначально действовать в интересах своей страны. В таком случае Киев был бы вынужден погасить свой оборонный кредит перед Варшавой, когда страна восстановится.

Ранее польское руководство сообщало, что Варшава предоставила Украине наибольший объем военной помощи относительно ВВП страны, что подтверждает ведущую роль Польши среди европейских партнеров Украины.

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