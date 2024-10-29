3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Заклятые друзья продолжают браниться. Польский режим готов рассмотреть вариант предоставления Украине оружия и боевой техники в кредит.
Как рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский, в 2022 и 2023 годах все оружие передавалось без каких-либо условий возврата или компенсации его стоимости. Но, по словам Сикорского, надо было изначально действовать в интересах своей страны. В таком случае Киев был бы вынужден погасить свой оборонный кредит перед Варшавой, когда страна восстановится.
Ранее польское руководство сообщало, что Варшава предоставила Украине наибольший объем военной помощи относительно ВВП страны, что подтверждает ведущую роль Польши среди европейских партнеров Украины.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все