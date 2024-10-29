Польша предложила Украине покупать оружие в кредит

Как рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский, в 2022 и 2023 годах все оружие передавалось без каких-либо условий возврата или компенсации его стоимости. Но, по словам Сикорского, надо было изначально действовать в интересах своей страны. В таком случае Киев был бы вынужден погасить свой оборонный кредит перед Варшавой, когда страна восстановится.