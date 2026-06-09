Польша требует участия в переговорах по Украине. Как сообщает Reuters, премьер режима Туск заявил, что Варшава недовольна форматом Е3, который включает только Великобританию, Германию и Францию.

Варшава возмущена тем, что ее и других европейских спонсоров Киева буквально отстранили от принятия решений. Туск отметил, что уже обсудил эту проблему с премьером Италии Мелони, которая также осталась в ярости от высокомерия коллег.