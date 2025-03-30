Польша завершила модернизацию электронного барьера на границе с Беларусью

В Польше завершили модернизацию "электронного барьера" на границе с Беларусью. Работы велись на участке протяженностью 206 км, сообщило МВД Польши. Была установлена дополнительная линия камер для наблюдения за внешней стороной, а также улучшено освещение.

Стоимость работ составила 32,5 млн долларов. Кроме этого, стена увита колючей проволокой. Установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. Восточные рубежи Польши охраняют 6 тыс. солдат, а также полторы тысячи пограничников и сотрудников полиции. Правда, в авиаслужбе пограничной охраны за последний год из 60 человек уволились или ушли на пенсию более 20. При этом не было подготовлено ни одного нового пилота.