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Польские аграрии требуют от ЕС сохранить финансирование АПК
Польское аграрии идут в наступление на руководство ЕС. 30 крупнейших сельскохозяйственных организаций Польши направили письмо Урсуле фон дер Ляйен. В нем фермеры выступают против планов по сокращению аграрных субсидий в рамках формирования нового семилетнего бюджета союза.
Письмо поддерживает линию так называемых друзей политики сплочения - группы из 16 стран, которые требуют сохранить объемы средств на сельское хозяйство и региональное развитие, а заодно не отдавать Брюсселю полный контроль над их распределением.
Фермеров особенно раздражает то, что на фоне общего роста бюджета ЕС аграрную политику пытаются урезать на 20-30 %. Авторы обращения прямо связывают продовольственную устойчивость континента с общей национальной и геополитической безопасностью союза.