Польские аграрии требуют от ЕС сохранить финансирование АПК

Польское аграрии идут в наступление на руководство ЕС. 30 крупнейших сельскохозяйственных организаций Польши направили письмо Урсуле фон дер Ляйен. В нем фермеры выступают против планов по сокращению аграрных субсидий в рамках формирования нового семилетнего бюджета союза.

Письмо поддерживает линию так называемых друзей политики сплочения - группы из 16 стран, которые требуют сохранить объемы средств на сельское хозяйство и региональное развитие, а заодно не отдавать Брюсселю полный контроль над их распределением.