Польский депутат призвал Украину самой платить за терминалы Starlink
Автор:Редакция news.by
Депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, пишет РИА Новости.
"Если Украина хочет иметь Starlink, то пусть за него заплатит. Не вижу причин, почему мы должны за него платить", - написал Ментцен в социальной сети Х.
"Деньги польских налогоплательщиков должны пойти на нужды поляков", - подчеркнул он.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые шесть месяцев. В рамках этого закона Польша оплачивала работу примерно 30 тыс. терминалов Starlink, которые ранее были переданы Киеву.