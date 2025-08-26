Польский депутат призвал Украину самой платить за терминалы Starlink

Депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен заявил, что Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, пишет РИА Новости.

"Если Украина хочет иметь Starlink, то пусть за него заплатит. Не вижу причин, почему мы должны за него платить", - написал Ментцен в социальной сети Х.

"Деньги польских налогоплательщиков должны пойти на нужды поляков", - подчеркнул он.