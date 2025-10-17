Польский суд отказал Германии в экстрадиции подозреваемого по делу о "Северных потоках"

Окружный суд Варшавы отклонил запрос Германии на экстрадицию украинского гражданина, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах "Северные потоки". Одновременно с этим суд постановил освободить подозреваемого из-под стражи, отменив ранее вынесенное решение о его аресте, пишет ТАСС со ссылкой на агентство PAP.

"Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве "Северного потока" Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу", - отмечается в публикации.

7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по германским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине.