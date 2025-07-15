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Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу"
Китайская компания Pop Mart, которая продает игрушки Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Sixth Tone.
Название "Лафуфу" придумали интернет-пользователи для обозначения поддельных Лабубу, обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу").
Лафуфу отличаются более грубой работой и низкой ценой по сравнению с оригиналом. Поддельные игрушки многообразны. Одна из популярных вариаций представляет собой ходячего четвероногого робопса с виляющим хвостом и светящейся мордой. Другие имеют перекошенные черты лица, у некоторых нет рук, ног или шерсти.
По словам поклонников игрушечных монстров, эти недостатки добавляют каждой кукле своеобразное очарование. Как пишет издание, "уродство" Лафуфу приобрело вирусную популярность и стало самостоятельным явлением субкультуры.
По словам юриста компании Hunan Guochu, регистрации товарного знака "Лафуфу" является превентивным шагом для защиты от злонамеренного использования бренда.
По данным шанхайской таможни, в первой половине этого года инспекторы изъяли в общей сложности 63 тыс. товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.
Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг), вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России. Куклу выпускают более чем в 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.