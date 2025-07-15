Pop Mart подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу"

Фото: Pop Mart news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fad9725-93b0-45c4-bc7d-de973aa96271/conversions/dce81963-5f80-4f8e-9097-096d8f4dd146-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fad9725-93b0-45c4-bc7d-de973aa96271/conversions/dce81963-5f80-4f8e-9097-096d8f4dd146-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fad9725-93b0-45c4-bc7d-de973aa96271/conversions/dce81963-5f80-4f8e-9097-096d8f4dd146-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fad9725-93b0-45c4-bc7d-de973aa96271/conversions/dce81963-5f80-4f8e-9097-096d8f4dd146-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Pop Mart

Китайская компания Pop Mart, которая продает игрушки Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу". Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на издание Sixth Tone.

Название "Лафуфу" придумали интернет-пользователи для обозначения поддельных Лабубу, обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу").

Лафуфу отличаются более грубой работой и низкой ценой по сравнению с оригиналом. Поддельные игрушки многообразны. Одна из популярных вариаций представляет собой ходячего четвероногого робопса с виляющим хвостом и светящейся мордой. Другие имеют перекошенные черты лица, у некоторых нет рук, ног или шерсти.

По словам поклонников игрушечных монстров, эти недостатки добавляют каждой кукле своеобразное очарование. Как пишет издание, "уродство" Лафуфу приобрело вирусную популярность и стало самостоятельным явлением субкультуры.

По словам юриста компании Hunan Guochu, регистрации товарного знака "Лафуфу" является превентивным шагом для защиты от злонамеренного использования бренда.

По данным шанхайской таможни, в первой половине этого года инспекторы изъяли в общей сложности 63 тыс. товаров, нарушающих права на товарный знак Pop Mart.