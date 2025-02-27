"Попробуйте отнять": как Трамп прокомментировал новые территории России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попробовать отобрать территории у России, пишет РИА Новости.

Репортер поинтересовался у главы Белого дома, не станет ли сохранение новых территорий за Россией опасным сигналом для Китая.

"А вы попробуйте вернуть их обратно", - ответил ему Трамп.

Накануне президент США заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.