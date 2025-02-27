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"Попробуйте отнять": как Трамп прокомментировал новые территории России
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попробовать отобрать территории у России, пишет РИА Новости.
Репортер поинтересовался у главы Белого дома, не станет ли сохранение новых территорий за Россией опасным сигналом для Китая.
"А вы попробуйте вернуть их обратно", - ответил ему Трамп.
Накануне президент США заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то, что ранее сам заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.
При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель - завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.