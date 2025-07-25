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Порывы ветра до 165 км/ч. Тайфун "Ко-Мэй" сокрушает все на Филиппинах
Автор:Редакция news.by
Тайфун "Ко-Мэй" нанес удар по Филиппинам. На этот час известно о 25 погибших и 8 пропавших без вести.
Почти 280 тысяч жителей вынужденно покинули свои дома в целях безопасности. Порывы ветра достигают 165 километров в час.
Дожди затопили большую часть северной провинции Лусон. Дороги перекрыты. Повреждено около 3 тысяч построек.
В 35 регионах Филиппин закрыли школы. 77 городов ввели чрезвычайное положение. Многие населенные пункты отрезаны от мира из-за размытых дорог и оползней.
В поисково-спасательных работах задействованы тысячи военных, полицейских, сотрудников береговой охраны, пожарных и добровольцев.