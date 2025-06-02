После победы Навроцкого Польша может перестать поддерживать Украину

В СМИ прогнозируют, что Польша может перестать оказывать поддержку Украине после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет РИА Новости со ссылкой на Conversation.

"Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", - говорится в материале.

Обозреватель также назвал победу польского политика плохими новостями для Украины.

2 июня избирком Польши опубликовал на официальном сайте данные после обработки всех бюллетеней, которые свидетельствуют о том, что кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши.

Факт Навроцкий набрал 50,89 % голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 %.