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После победы Навроцкого Польша может перестать поддерживать Украину
В СМИ прогнозируют, что Польша может перестать оказывать поддержку Украине после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах, пишет РИА Новости со ссылкой на Conversation.
"Безоговорочная поддержка Польшей Украины теперь окажется под угрозой: Навроцкий обрушивался на украинских беженцев в своей стране и выступал против интеграции соседней страны в европейские и атлантические структуры, такие как ЕС и НАТО", - говорится в материале.
Обозреватель также назвал победу польского политика плохими новостями для Украины.
2 июня избирком Польши опубликовал на официальном сайте данные после обработки всех бюллетеней, которые свидетельствуют о том, что кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши.
Факт
Навроцкий набрал 50,89 % голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11 %.
За Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, а за Тшасковского 10 237 286 голосов. В ходе голосования 189 294 голосов были признаны недействительными, в том числе 101 845 по причине того, что избиратель отметил обоих кандидатов, а 87 449 - потому что в бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов.