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Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России
Послы стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против России. Он стал уже 15-м по счету. Об этом в соцсети X заявило председательство Венгрии в Совете Евросоюза.
Уточняется, что в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица. Кроме того, новый пакет включает ограничительные меры против танкеров, перевозящих российскую нефть.
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