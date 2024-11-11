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Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против России. Он стал уже 15-м по счету. Об этом в соцсети X заявило председательство Венгрии в Совете Евросоюза.

Уточняется, что в санкционные списки будут добавлены новые физические и юридические лица. Кроме того, новый пакет включает ограничительные меры против танкеров, перевозящих российскую нефть.

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