Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в трех ТЦ в Тбилиси

Посольство США в Грузии в среду предупредило своих граждан об угрозе взрыва бомб в трех торговых центрах Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

"Пожалуйста, имейте в виду, что посольству США стало известно об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси: 1) Торговый центр East Point - ул. Александра Твалчерилидзе, 2. 2) Торговый центр Galleria Tbilisi - проспект Шота Руставели, 2/4 3) Торговый центр "Тбилиси Mall" - проспект Давида Агмашенебели, 16. Региональное управление безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам избегать этих мест до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, следите за местными новостями, чтобы не пропустить обновления. Мы сообщим дополнительную информацию, когда она у нас появится",- говорится в заявлении посольства, которое опубликовано на сайте дипмисии.