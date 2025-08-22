Новые подробности по делу о "Северных потоках" - стало известно, что диверсионная группа, совершившая подрыв трубопроводов в 2022 году, состояла из семи человек, в том числе четырех гражданских водолазов, пишет итальянское издание Open.

Диверсанты отплыли из немецкого Ростока на арендованном по поддельным документам судне "Андромеда". На борту были спрятаны гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатые устройства.

Во время ночных погружений водолазы установили не менее четырех взрывных устройств. Накануне в Римини был задержан один из организаторов - украинский гражданин Сергей Кузнецов. По данным американской газеты The Wall Street Journal, он является капитаном в отставке и бывшим сотрудником СБУ.

Задержанный участвовал в боевых действиях под Киевом, командовал там группой, занимавшейся противовоздушными системами.

На Украине причастность к атакам на "Северные потоки" не признают даже в свете наносимых ударов по нефтепроводу "Дружба" на российско-белорусской границе, о которых сообщал Будапешт.

Неоднократные нападения вынудили Венгрию и Словакию обратиться в Брюссель с призывом найти управу на Киев. Главы МИД двух стран направили письмо в Еврокомиссию с просьбой заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу, поскольку без него безопасное снабжение обеих стран нефтью просто невозможно.