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Практически пощечиной от всего народа нарекли французы инцидент с Макроном во Вьетнаме
Практически пощечиной от всего народа нарекли французы инцидент во Вьетнаме. Макрон снова оказался в центре скандальной истории. СМИ и пользователи соцсетей в течение всего дня гадают, что же такое сделал или сказал Макрон, что стал жертвой абьюза своей жены на глазах у телекамер, и как часто подобное происходит в жизни четы. Семейная ссора произошла после того, как борт Макрона приземлился во Вьетнаме. Дверь самолета раскрылась, а там президент Франции получает оплеуху от собственной жены.
Пресс-служба сначала объявила хук первой леди российским фейком, после заявила, мол, супруги всего лишь мило забавлялись. Во французских соцсетях Макронов высмеивают со свойственным остроумием и усталостью от политики Макрона. Особенно настойчиво президенту рекомендуют обратиться в социальные службы как жертве домашнего насилия. Кстати, совсем недавно глава Франции оказался в другой неприятной ситуации. Журналисты застали политика врасплох, когда он ехал на поезде в Киев с премьер-министром Британии Стармером и канцлером Германии Мерцем. Зайдя в купе, репортеры сняли на камеру пакетик с неизвестным белым веществом, который лежал возле Макрона.