Практически пощечиной от всего народа нарекли французы инцидент с Макроном во Вьетнаме

Практически пощечиной от всего народа нарекли французы инцидент во Вьетнаме. Макрон снова оказался в центре скандальной истории. СМИ и пользователи соцсетей в течение всего дня гадают, что же такое сделал или сказал Макрон, что стал жертвой абьюза своей жены на глазах у телекамер, и как часто подобное происходит в жизни четы. Семейная ссора произошла после того, как борт Макрона приземлился во Вьетнаме. Дверь самолета раскрылась, а там президент Франции получает оплеуху от собственной жены.