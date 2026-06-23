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Правительство Литвы ушло в отставку
Автор:Редакция news.by
Глава литовского режима принял отставку кабмина страны. В полном составе во главе с премьером Ругинене правительство покинуло посты.
Вильнюс лихорадит от внутренней вражды и кадрового хаоса. Формальным поводом для роспуска кабинета министров стал развал правящей коалиции из-за междоусобицы. Теперь в течение 15 дней Науседа должен предложить на рассмотрение сейму кандидата в премьеры.
Правящее большинство выдвинуло лидера Социал-демократической партии Синкявичюса. Аналитики подчеркивают, что очередная судорожная "перезагрузка" литовской власти на фоне череды коррупционных скандалов только подтверждает глубокий системный кризис управления и неспособность местных элит решать насущные проблемы населения.