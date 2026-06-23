Правительство Литвы ушло в отставку

Глава литовского режима принял отставку кабмина страны. В полном составе во главе с премьером Ругинене правительство покинуло посты.

Вильнюс лихорадит от внутренней вражды и кадрового хаоса. Формальным поводом для роспуска кабинета министров стал развал правящей коалиции из-за междоусобицы. Теперь в течение 15 дней Науседа должен предложить на рассмотрение сейму кандидата в премьеры.