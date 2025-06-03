Правительство Нидерландов уйдет в отставку

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, пишет РИА Новости.

Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

"С уходом Партии свободы (PVV) в палате представителей (нижней палате парламента - ред.) недостаточно поддержки для этого правительства", - объявил Схоф после заседания совета министров, трансляция заявления велась в соцсети Х.

Он сообщил, что направляется к королю Виллему-Александру, чтобы попросить об отставке министров PVV.

"Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного", - добавил Схоф.

В Нидерландах развалилась правящая коалиция из-за разногласий по вопросам миграции Лидер крайне правой нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правительства из-за разногласий по вопросу беженцев 6 часов назад

Глава правительства также заявил, что намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра Нидерландов. Что касается решения Вилдерса, Схоф назвал его безответственным.

"Последние месяцы мы очень упорно работали. Но если у одной из сторон не хватает силы воли, вы не сможете продолжать совместную работу", - сказал премьер.

Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).