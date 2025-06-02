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Представители РФ приехали во дворец Чираган в Стамбуле на переговоры

Представители РФ приехали во дворец Чираган в Стамбуле на переговоры

Делегация России прибыла во дворец Чираган в Стамбуле, где в 13:00 по местному времени (совпадает с московским) должны начаться прямые переговоры с Украиной, сообщает ТАСС.

Автомобили заехали на территорию Чирагана около 12:40. До этого туда прибыли представители турецкой стороны.

Фото: ТАСС

переговорыСтамбулРоссия-Украина