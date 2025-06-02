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Представители РФ приехали во дворец Чираган в Стамбуле на переговоры
Представители РФ приехали во дворец Чираган в Стамбуле на переговорыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76f88a9-1070-4799-9436-f1bbbe4e4439/conversions/92e4d761-7019-48d7-8a25-a6d62c336200-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76f88a9-1070-4799-9436-f1bbbe4e4439/conversions/92e4d761-7019-48d7-8a25-a6d62c336200-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76f88a9-1070-4799-9436-f1bbbe4e4439/conversions/92e4d761-7019-48d7-8a25-a6d62c336200-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c76f88a9-1070-4799-9436-f1bbbe4e4439/conversions/92e4d761-7019-48d7-8a25-a6d62c336200-xl-___webp_1920.webp 1920w
Делегация России прибыла во дворец Чираган в Стамбуле, где в 13:00 по местному времени (совпадает с московским) должны начаться прямые переговоры с Украиной, сообщает ТАСС.
Автомобили заехали на территорию Чирагана около 12:40. До этого туда прибыли представители турецкой стороны.
Фото: ТАСС