"Большая семерка" больше не управляет миром, об этом заявил премьер Канады Марк Карни. По его словам, достаточно посмотреть на приглашенных участников саммита, чтобы понять, что G7 уже давно утратило свое лидерство.

Марк Карни, премьер-министр Канады:

"Во-первых, за столом сидит больше, чем G7. На встрече будут присутствовать так называемые аутрич-партнеры, в частности, Индия. Там будут лидеры Индии, Бразилии, страны Персидского залива, а также лидер Кении Руто. Это ряд других партнеров, которые предлагают более широкую перспективу и более широкие решения. Также это признание того, что G7, если она когда-либо и управляла миром, больше не управляет миром и не претендует даже на второе место".