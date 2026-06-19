Премьер Латвии выступил против переговоров Европы с Россией

Премьер Латвии Андрис Кулбергс признался, что выступает против переговоров Европы с Россией. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Москвой.

Большинство стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе выступили за переговоры с Россией, поддержав Кошту. Против высказались Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония. Теперь известно, что и Латвия не поддерживает дипломатическую инициативу главы Евросовета. Кошта тем не менее считает, что, несмотря на разочарование некоторых лидеров, он занимает выгодное положение для отстаивания интересов блока.