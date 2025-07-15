Премьер-министр Словакии раскритиковал антироссийские санкции ЕС

"Комиссия намеренно избегала единогласного голосования, поскольку изначально знала, что ее предложение не получит одобрения всех 27 государств-членов. Предложение комиссии, извините, амбициозно, демагогично и является результатом безграничной одержимости Россией. Оно нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего Европейского союза. Нам ясно дали понять: ваш голос ничего не решает. Нас никто не слушает. Аргумент "потому что Украина" уже стал универсальным оправданием, даже если речь идет о шагах, способных привести к мировой войне".