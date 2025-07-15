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Премьер-министр Словакии раскритиковал антироссийские санкции ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, не стесняясь в выражениях, назвал антироссийские санкции ЕС "идиотскими" и указал на одержимость Брюсселя Россией.
А также напомнил, что Европейская комиссия сознательно обошла необходимость единогласного голосования, заменив его процедурой большинства.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Комиссия намеренно избегала единогласного голосования, поскольку изначально знала, что ее предложение не получит одобрения всех 27 государств-членов. Предложение комиссии, извините, амбициозно, демагогично и является результатом безграничной одержимости Россией. Оно нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего Европейского союза. Нам ясно дали понять: ваш голос ничего не решает. Нас никто не слушает. Аргумент "потому что Украина" уже стал универсальным оправданием, даже если речь идет о шагах, способных привести к мировой войне".
Фицо заверил, что до последнего будет добиваться разумного компромисса, который может минимизировать последствия отказа от российского газа. Он направил проект гарантий от Еврокомиссии лидерам всех ключевых политических партий и ожидает ответа.