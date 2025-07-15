Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности, сообщает информационное агентство УНН.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в заявлении Шмыгаля в Верховную раду от 15 июля.

Вместе со Шмыгалем уходит и весь Кабмин - большинство министров получат новые назначения. Должность премьер-министра займет Юлия Свириденко, которая не имела прежде серьезного управленческого опыта. Сам же Денис Шмыгаль станет министром обороны, а бывший глава военного ведомства Рустем Умеров отправится, скорее всего, в Вашингтон, где займет пост украинского посла.

Депутат Рады: Брат Свириденко сбежал из Украины в Лондон во время СВО

Эксперты полагают, что такая кадровая перетасовка является попыткой Зеленского обеспечить себе абсолютную поддержку со стороны правительства. Отстранив от власти любые самостоятельные фигуры, он таким образом готовится к выборам.

Одновременно Верховная рада продлила действие военного положения в стране до 5 ноября. Таким образом, выборы президента теперь могут быть назначены только на конец осени.


УкраинаотставкаВладимир Зеленский