Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке с должности, сообщает информационное агентство УНН.

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в заявлении Шмыгаля в Верховную раду от 15 июля.

Вместе со Шмыгалем уходит и весь Кабмин - большинство министров получат новые назначения. Должность премьер-министра займет Юлия Свириденко, которая не имела прежде серьезного управленческого опыта. Сам же Денис Шмыгаль станет министром обороны, а бывший глава военного ведомства Рустем Умеров отправится, скорее всего, в Вашингтон, где займет пост украинского посла.

Эксперты полагают, что такая кадровая перетасовка является попыткой Зеленского обеспечить себе абсолютную поддержку со стороны правительства. Отстранив от власти любые самостоятельные фигуры, он таким образом готовится к выборам.

Одновременно Верховная рада продлила действие военного положения в стране до 5 ноября. Таким образом, выборы президента теперь могут быть назначены только на конец осени.