Военное положение в Украине продлили еще на 90 дней

Верховная рада Украины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd961b-1611-4309-9f4b-1f7c72dcfb07/conversions/ef63847e-a98d-4134-926a-df42197b07e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd961b-1611-4309-9f4b-1f7c72dcfb07/conversions/ef63847e-a98d-4134-926a-df42197b07e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd961b-1611-4309-9f4b-1f7c72dcfb07/conversions/ef63847e-a98d-4134-926a-df42197b07e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bafd961b-1611-4309-9f4b-1f7c72dcfb07/conversions/ef63847e-a98d-4134-926a-df42197b07e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Верховная рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней, до 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко, который ведет трансляцию из Рады.

За проголосовали 320 депутатов, против - один (сам Гончаренко), пишет ТАСС.

Это уже 16-е продление действия военного положения в Украине с февраля 2022 года. В этот период невозможно проведение, в частности, ни парламентских, ни президентских выборов.