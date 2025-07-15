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Военное положение в Украине продлили еще на 90 дней

Верховная рада Украины

Верховная рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней, до 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко, который ведет трансляцию из Рады.

За проголосовали 320 депутатов, против - один (сам Гончаренко), пишет ТАСС.

Это уже 16-е продление действия военного положения в Украине с февраля 2022 года. В этот период невозможно проведение, в частности, ни парламентских, ни президентских выборов.

Также сообщается, что Рада проголосовала за продление на этот же срок всеобщей мобилизации. Решение поддержали 304 депутата, против - 1.

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