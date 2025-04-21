2 мая 2014 года украинские радикальные националисты под управлением местных и киевских властей забросали здание Дома профсоюзов зажигательными смесями.

В здании находились представители антимайдана. 48 человек погибли, более 250 пострадали. Всех, кто пытался покинуть пылающий Дом профсоюзов, жестоко избивали. Пострадавших добивали из огнестрельного оружия, палками, душили проводами. В тот же день в столкновениях на улицах Одессы от рук националистов погибли еще 6 человек.

При этом Западу понадобилось 11 лет, чтобы сделать первый шаг в оценке тех событий. В марте Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе, а также в том, что преступники не найдены и не наказаны.