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Преступление без срока давности. 2 мая - годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
2 мая 2014 года украинские радикальные националисты под управлением местных и киевских властей забросали здание Дома профсоюзов зажигательными смесями.
В здании находились представители антимайдана. 48 человек погибли, более 250 пострадали. Всех, кто пытался покинуть пылающий Дом профсоюзов, жестоко избивали. Пострадавших добивали из огнестрельного оружия, палками, душили проводами. В тот же день в столкновениях на улицах Одессы от рук националистов погибли еще 6 человек.
При этом Западу понадобилось 11 лет, чтобы сделать первый шаг в оценке тех событий. В марте Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе, а также в том, что преступники не найдены и не наказаны.
И даже если суд когда-либо состоится, доживут до него не все - в марте в центре Одессы застрелен организатор поджога Дома профсоюзов Демьян Ганул. Еще один участник массового убийства, Сергей Стерненко, накануне ранен при покушении. Женщину, стрелявшую в него, задержали.