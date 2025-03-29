Президент Финляндии: Евролидеры едины во мнении, что сближение с Россией возможно

Европейские лидеры едины во мнении, что сближение с Россией возможно, а нормализация отношений с Москвой в перспективе даже необходима.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб. Он также подчеркнул, что его страна не видит прямой военной угрозы со стороны России. При этом Стубб призвал вместо прогнозов сосредоточить внимание на усилении вооруженных сил и укреплении обороны для недопущения "ничего плохого".