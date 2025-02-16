Президент Финляндии призвал европейские страны найти способы укрепить собственную обороноспособность

"Дипломатическая какофония" - так президент Финляндии назвал проходящую в Мюнхене конференцию по безопасности.

Александр Стубб убежден, что властям европейских стран необходимо найти способы укрепить собственную обороноспособность и "стать сильнее". При этом Стубб также потребовал перевооружить Украину перед переговорами.

Александр Стубб, президент Финляндии:

"Первый этап - это предварительные переговоры. На этом этапе нам необходимо перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает и санкции, и замороженные активы, чтобы Украина могла приступить к этим переговорам с позиции силы".