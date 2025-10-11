Президент Мадагаскара Радзуэлина заявил о попытке переворота

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecdb341f-a97d-4dba-8468-9a4c80e6ad23/conversions/557b9a4e-2d89-4948-b1d9-7a337f1a9ed1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecdb341f-a97d-4dba-8468-9a4c80e6ad23/conversions/557b9a4e-2d89-4948-b1d9-7a337f1a9ed1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecdb341f-a97d-4dba-8468-9a4c80e6ad23/conversions/557b9a4e-2d89-4948-b1d9-7a337f1a9ed1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecdb341f-a97d-4dba-8468-9a4c80e6ad23/conversions/557b9a4e-2d89-4948-b1d9-7a337f1a9ed1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости и Франс Пресс.

"Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам", - цитирует агентство заявление президента.

В субботу журнал Jeune Afrique написал, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против, как утверждается, приказов открывать огонь по демонстрантам, пройти на площадь 13 мая в Антананариву, имеющую символическое значение - на ней с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей.

Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.