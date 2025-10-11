3.69 BYN
Президент Мадагаскара Радзуэлина заявил о попытке переворота
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке захвата власти. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости и Франс Пресс.
"Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти, противоречащая конституции и демократическим принципам", - цитирует агентство заявление президента.
В субботу журнал Jeune Afrique написал, что военным корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), выступившим против, как утверждается, приказов открывать огонь по демонстрантам, пройти на площадь 13 мая в Антананариву, имеющую символическое значение - на ней с 1970-х годов устраивались крупные выступления против властей.
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и требовали отставки правительства.
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 29 сентября президент объявил о роспуске правительства. Позже участники протестов объявили о создании "Комитета координации борьбы" после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками - он должен будет координировать стратегию последнего этапа демонстраций.
По данным ООН, в ходе протестов на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека, более 100 получили ранения, однако МИД республики опроверг эти данные.