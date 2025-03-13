Президент Польши призвал Вашингтон разместить ядерное оружие на польской территории

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Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон переместить ядерное оружие с территории США или запада Европы на польскую территорию. Политик утверждает, что обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Financial Times.

"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале газеты.

Дуда в интервью изданию заявил, что "очевидно", что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки, находящиеся в США или западной Европе, на территорию Польши. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с Келлогом.