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Президент Польши призвал Вашингтон разместить ядерное оружие на польской территории
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон переместить ядерное оружие с территории США или запада Европы на польскую территорию. Политик утверждает, что обсуждал этот вопрос с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Financial Times.
"Президент Польши призвал США перенести ядерное оружие на польскую территорию", - говорится в материале газеты.
Дуда в интервью изданию заявил, что "очевидно", что Трамп может переместить американские ядерные боеголовки, находящиеся в США или западной Европе, на территорию Польши. По его словам, он недавно обсуждал этот вопрос с Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.