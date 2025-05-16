Трамп выразил готовность встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет sputnik.by.

"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Думаю, мы решим этот вопрос - а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать. А если не решим (ситуацию в Украине) - тогда будет очень интересно", - сказал глава государства.

Ранее в пятницу Трамп говорил, что вопрос встречи с Путиным можно решить в течение 2-3 недель.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявлял о том, что единственным шансом урегулировать украинский вопрос является встреча лидеров двух стран.

Телефонные переговоры

В 2025 году Путин и Трамп дважды общались по телефону.

Так, во время беседы президентов России и США 12 февраля обсуждалось не только восстановление двусторонних отношений, но и урегулирование украинского конфликта. Главы государств также обменялись взаимными приглашениями и договорились согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча американского и российского лидеров в третьей стране должна предшествовать обмену визитами, однако решение по месту ее проведения пока не принято.

Затем Путин и Трамп провели длительные телефонные переговоры 18 марта. Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также обсудили и другие вопросы, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Также президенты пришли к соглашению, что нужно наладить взаимодействие в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.