Президентская гонка в США: Трамп опять лидирует в опросах

Трамп снова лидирует. Согласно платформе прогнозирования Polymarket, на данный момент вероятность его возвращения в Белый дом оценивается в 52 %, победа Харрис в 47 %.

Шансы Трампа стать следующим президентом США выросли после предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.



Кандидат от республиканцев вернулся на ту же сцену, где в июле на него было совершено покушение. На сцене к нему присоединился Илон Маск, что, по-видимому, нашло отклик у целевой аудитории.