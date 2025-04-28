Президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против России

В Словакии собрали подписи за проведение референдума об отмене санкций против России. Петицию уже передали в канцелярию президента республики. Теперь там будут проверять подписные листы.

Согласно конституции, референдум объявляется главой государства, если не менее 350 тысяч граждан потребуют его проведения. Петицию же подписали почти 400 тысяч человек. Сторонники референдума уверены: антироссийские санкции негативно влияют на экономику страны.

Павол Слота, глава политической партии Domov (Словакия):