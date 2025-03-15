При пожаре на дискотеке в Северной Македонии погиб 51 человек

В результате пожара на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии погиб 51 человек, госпитализированы более 100, сообщает РИА Новости.

Глава МВД республики Панче Тошковски рассказал, что пожар на дискотеке "Пулс" (пульс) произошел около 3:00 по местному времени. Предположительной причиной считают использование пиротехнических средств во время концерта группы "ДНК", на котором присутствовали около 1,5 тыс. человек.

"По последним данным, в результате трагедии на дискотеке погиб 51 человек, более 100 доставлены в больницы для оказания медицинской помощи", - сообщил Тошковски на брифинге в Кочани, трансляцию которого вела пресс-служба правительства.