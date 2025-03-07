Придется раскошеливаться. В Австрии отменили страховки для украинских беженцев

Пора на Родину! В Австрии отменили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев. Теперь им придется неплохо раскошеливаться каждый месяц.



Решение коснется 26 тыс. человек, в том числе детей. За несколько недель переселенцы из Украины должны переоформить медстраховку, чтобы иметь возможность получать медпомощь, лекарства и прочее по системе госмедстрахования.



Для работающих украинцев страховка оформляется работодателями, а для тех, кто не трудоустроен (старики, дети, домохозяйки и многие другие), стандартный ежемесячный взнос по добровольному медстрахованию превышает 500 евро.