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Придется раскошеливаться. В Австрии отменили страховки для украинских беженцев
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евро_1_инвато2025-03-07T14:50:14.000000Z00
Пора на Родину! В Австрии отменили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев. Теперь им придется неплохо раскошеливаться каждый месяц.
Решение коснется 26 тыс. человек, в том числе детей. За несколько недель переселенцы из Украины должны переоформить медстраховку, чтобы иметь возможность получать медпомощь, лекарства и прочее по системе госмедстрахования.
Для работающих украинцев страховка оформляется работодателями, а для тех, кто не трудоустроен (старики, дети, домохозяйки и многие другие), стандартный ежемесячный взнос по добровольному медстрахованию превышает 500 евро.