Принц Люксембурга скончался в 22 года от генетического заболевания POLG

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Принц Фредерик Люксембургский скончался в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания POLG, с которым родился. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на CBS News и семью Фредерика.

Фредерик - сын принца Роберта Люксембургского и принцессы Жюли Нассау.

"Фредерик де Нассау умер в Париже 1 марта, на следующий день после международно признанного Дня редких заболеваний, который отмечается в последний день февраля", - говорится в заявлении принца Роберта Люксембургского, которое недавно было опубликовано на сайте организации POLG Foundation. Принц Фредерик основал организацию POLG Foundation в 2021 году, чтобы помочь повысить осведомленность об этом заболевании и найти способ его лечения.

По словам его отца, Фредерик родился с заболеванием POLG, но диагноз ему поставили только в 14 лет. Тогда симптомы стали проявляться более отчетливо, а прогрессирование болезни стало более острым. Заболевание является неизлечимым.

Согласно данным POLG Foundation, митохондриальное заболевание, которым страдал Фредерик, "лишает клетки организма энергии" и может вызывать различные симптомы, включая прогрессирующую дисфункцию и отказ многих органов. "Это можно сравнить с неисправной батареей, которая никогда полностью не заряжается, постоянно разряжается и в конечном итоге теряет заряд", - говорится на сайте POLG Foundation.