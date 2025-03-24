Прогулочный батискаф в Хургаде стал погружаться в воду во время посадки пассажиров

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Прогулочный батискаф, который потерпел крушение в египетской Хургаде, начал погружаться в воду во время посадки пассажиров. Об этом заявил генконсул РФ Виктор Воропаев, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

"Туристов доставили на платформу, к которой был пришвартован батискаф, началась посадка на него. Часть пассажиров уже разместилась внутри, часть оставалась на платформе, когда в салон начала заливаться вода. Очевидцы говорят, что сначала не поняли всей серьезности положения, думали, что это розыгрыш. Но когда батискаф резко просел на полтора метра, начали поспешно эвакуироваться", - отметил посол.

Один из пассажиров рассказал, что вытолкнул своих близких из батискафа, а сам выбирался, когда почти вся кабина уже была в воде.

Гостиница "Синдбад", на базе которой организовывались подводные экскурсии, пока не ответила на запрос агентства с просьбой прокомментировать случившееся и его причины.

Губернатор египетской провинции Красное Море Амр Ханафи заявил, что у батискафа была действующая лицензия, а капитан имел все необходимые квалификации.