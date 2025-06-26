Прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной провели еще один обмен пленными. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Как указали в ведомстве, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, Украина передала еще одну группу российских военнослужащих, взамен получила группу военнопленных ВСУ.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь.