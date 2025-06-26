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Прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной
Автор:Редакция news.by
Прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украинойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf82c3-5836-4368-ba26-145a13d9baf0/conversions/d9fed22f-fa85-4d32-84ee-0820078bf844-xl-___webp_1920.webp 1920w
Между Россией и Украиной провели еще один обмен пленными. Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.
Как указали в ведомстве, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, Украина передала еще одну группу российских военнослужащих, взамен получила группу военнопленных ВСУ.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь.
По словам источника агентства, близкого к российской переговорной группе, обмен был паритетным, работа продолжается.