Протестующие в Сербии третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения

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Протестующие студенты и сторонники оппозиции уже третьи сутки блокируют здание Радио и телевидения Сербии (РТС). Телеканал вынужден был изменить сетку вещания. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие ранее собрались через соцсети и заблокировали входы в офис РТС в центре Белграда, студии в пригородном столичном районе Кошутняк и Радио и телевидение Воеводины в Нови-Саде. Их требование - чтобы Скупщина (парламент) начала отбор новых членов совета REM, потому что полномочия прошлого состава истекли в ноябре 2024 года и от регулятора зависит работа сербских СМИ.

"Незаконная блокада РТС, из-за которой сотрудники не могут попасть на свои рабочие места, продолжается с 22:00 (23:00 мск) 14 апреля. РТС приспосабливает сетку вещания к тяжелым условиям работы. Студенты и граждане блокировали входы в объекты РТС на улицах Таковской и Абердаревой (в центре Белграда - ред.) и студию в Кошутняке (пригородный парк - прим. ред.)... В ночь на четверг и после было мирно около объектов РТС, но не вышел утренний информационно-развлекательный блок программ", - передает телеканал, который в основном транслирует в четверг записанные ранее передачи.

Уточняется, что утром в четверг была достигнута договоренность с демонстрантами и часть охранников РТС смогли пройти внутрь здания, чтобы сменить коллег, находившихся там с начала протестной акции.