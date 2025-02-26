Пустят все под откос - В ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии

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В ЕС опасаются, что саммит 6 марта, который посвятят вопросам ситуации в Украине и безопасности в Европе, будет сорван из-за Венгрии. Об этом писало издание Politico, сообщает РИА Новости.

"В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским (премьером - прим. ред.) Виктором Орбаном, пустят все под откос", - указано в материале Politico.

В четверг в Брюсселе пройдет внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

Согласно черновому варианту итогового заявления, подготовленного в преддверии саммита, ЕС обязуется "продолжить предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую помощь", но, по словам собеседников издания Politico, Венгрия с этим заявлением не согласна.

Во вторник Орбан заявил, что видит больше шансов для Евросоюза на саммите в четверг договориться о стратегии собственной безопасности, чем по вопросу о военной помощи Украине.