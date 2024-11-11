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Путь к миру. Украина готовится к переговорам со спецпосланником Трампа

В Украине полным ходом идет подготовка к переговорам со спецпосланником Трампа.

Как отмечает издание The Guardian, политика будущего хозяина Белого дома может оказаться решающей в украинском конфликте. Но умиротворение враждующих сторон будет задачей сложной.

О намерениях администрации Трампа разрешить кризис "незалежной" говорит и The Telegraph, отмечая, что республиканец в скором времени может созвать конференцию по Украине.

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