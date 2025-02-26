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Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Беларусью в рамках Союзного государства
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор между РФ и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях целенаправленного создания или реализации угрозы суверенитету и (или) конституционному строю сторон, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединений, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп.
Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Беларусью был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске в рамках заседания высшего госсовета Союзного государства.