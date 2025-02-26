Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Беларусью в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий Договор между РФ и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, предпринимать соответствующие действия в политической, военной и других сферах в случаях целенаправленного создания или реализации угрозы суверенитету и (или) конституционному строю сторон, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства со стороны третьих государств и их объединений, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп.