Путин посоветовал Газпромбанку объединить усилия в разработке технологий с Маском

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил зампреду правления Газпромбанка Дмитрию Зауэрсу объединить усилия в разработке технологий с Илоном Маском, который также возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), пишет ТАСС.

Зауэрс во время осмотра выставки на Форуме будущих технологий рассказал российскому лидеру об отечественных батареях, которые в том числе используются в ракетно-космической сфере, и о нейрочипах. Зампред правления Газпромбанка назвал их "ответом Илону Маску", так как американский предприниматель занимается разработкой технологий по этим направлениям.