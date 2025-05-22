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Путин: Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины
Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины, российские войска эту задачу решают. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, информирует ТАСС.
"Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают", - отметил глава государства.
Кроме того, Путин поручил максимально быстро подготовить комплексную программу восстановления районов Курской, Белгородской, Брянской областей, пострадавших от атак ВСУ. Он подчеркнул, что в приграничье нужно восстановить все разрушенное, помочь людям вернуться в родные поселки.
Владимир Путин также рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. "Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей - жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники", - заявил президент РФ.
По его словам, противник в российском приграничье выбирает для обстрелов цели, не имеющие военного значения. "Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей, - констатировал Путин. - События сегодняшнего дня только подтверждают то, что мною было только что сказано: при налетах дронов, в действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику".-