Путин: Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины, российские войска эту задачу решают. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, информирует ТАСС.

"Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают", - отметил глава государства.

Кроме того, Путин поручил максимально быстро подготовить комплексную программу восстановления районов Курской, Белгородской, Брянской областей, пострадавших от атак ВСУ. Он подчеркнул, что в приграничье нужно восстановить все разрушенное, помочь людям вернуться в родные поселки.

Владимир Путин также рассказал о поездке в Курскую область и прямом диалоге с местными жителями. "Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей - жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники", - заявил президент РФ.