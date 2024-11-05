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Путин рассказал, на каких условиях РФ готова к переговорам по Украине
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Лукашенко принял участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Лукашенко выступил с инициативой создания механизма контроля над новым смертоносным оружием
Лукашенко предложил проработать вопрос об организации встречи лиц региональных организаций Евразии
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