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Путин: У России есть все силы, чтобы успешно завершить СВО в Украине и без ядерного оружия
Путин: У России есть все силы, чтобы успешно завершить СВО в Украине и без ядерного оружияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79430c4-8e40-4af7-99ca-ba1ed3d48fc1/conversions/1be79675-d94f-4767-ae5f-08cfe4c12b0d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79430c4-8e40-4af7-99ca-ba1ed3d48fc1/conversions/1be79675-d94f-4767-ae5f-08cfe4c12b0d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79430c4-8e40-4af7-99ca-ba1ed3d48fc1/conversions/1be79675-d94f-4767-ae5f-08cfe4c12b0d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d79430c4-8e40-4af7-99ca-ba1ed3d48fc1/conversions/1be79675-d94f-4767-ae5f-08cfe4c12b0d-xl-___webp_1920.webp 1920w
У России есть все необходимые силы, чтобы успешно завершить специальную военную операцию в Украине и без использования ядерного оружия. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным - репортер опубликовал в Telegram-канале фрагмент фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия", сообщает ТАСС.
Как подчеркнул Владимир Путин, Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки. "И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - отметил российский лидер.
"У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - добавил Владимир Путин.