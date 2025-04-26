Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Путин: У России есть все силы, чтобы успешно завершить СВО в Украине и без ядерного оружия

Путин: У России есть все силы, чтобы успешно завершить СВО в Украине и без ядерного оружия

У России есть все необходимые силы, чтобы успешно завершить специальную военную операцию в Украине и без использования ядерного оружия. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным - репортер опубликовал в Telegram-канале фрагмент фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" на телеканале "Россия", сообщает ТАСС.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россию хотели спровоцировать, чтобы она совершила ошибки. "И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется", - отметил российский лидер.

"У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - добавил Владимир Путин.

СВОинтервьюВладимир Путин