Путин заявил, что связи внутри БРИКС укрепляются

Страны БРИКС составляют уже 40 % от глобальной экономики и очевидно, что эта доля будет неизбежно расти, это "медицинский факт". Об этом заявил российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин подчеркнул необходимость построения в мире новой модели развития, свободной от принципов неоколониализма.

Владимир Путин, Президент России:

"Конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил 1 трлн долларов и продолжает расти. Все это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС".