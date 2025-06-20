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Путин заявил, что связи внутри БРИКС укрепляются
Страны БРИКС составляют уже 40 % от глобальной экономики и очевидно, что эта доля будет неизбежно расти, это "медицинский факт". Об этом заявил российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Владимир Путин подчеркнул необходимость построения в мире новой модели развития, свободной от принципов неоколониализма.
Владимир Путин, Президент России:
"Конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил 1 трлн долларов и продолжает расти. Все это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС".
Российский лидер также говорил о состоянии отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, в том числе и Беларуси. В частности, заявил, что Россия вместе с партнерами по ЕАЭС будет так настраивать таможенную политику, чтобы стимулировать новые производственные цепочки и перенос в наши страны передовых технологических решений.