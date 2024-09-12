3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Раджаб Сафаров: Восток уже не горячая точка, а пожар большой войны
Противостояние между Израилем и Ираном может вылиться в крупнейшую войну на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
По его словам, Восток уже не горячая точка, а пожар большой войны, который грозит выйти из-под контроля.
Если Иран будет вовлечен в войну, то американцы, Израиль не оставят на съедение этой стране, а будут полностью поглощены в этот процесс. Израильтяне в свою очередь будут потирать руки и смеяться над тем, что американцы воюют с Ираном или Иран - с американцами.
Раджаб Сафаров также отметил, что на Востоке разгорается такой масштаб военного противостояния, что туда будут вовлечены многие другие государства, они втянутся либо боком, либо напрямую. Это не будет война двух стран, это уже перерастет в глобальную войну. Можно сказать, что это будет началом третьей мировой войны уже в полном смысле этого слова.
Президент
Все
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов