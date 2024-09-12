Раджаб Сафаров: Восток уже не горячая точка, а пожар большой войны

Если Иран будет вовлечен в войну, то американцы, Израиль не оставят на съедение этой стране, а будут полностью поглощены в этот процесс. Израильтяне в свою очередь будут потирать руки и смеяться над тем, что американцы воюют с Ираном или Иран - с американцами.

Раджаб Сафаров также отметил, что на Востоке разгорается такой масштаб военного противостояния, что туда будут вовлечены многие другие государства, они втянутся либо боком, либо напрямую. Это не будет война двух стран, это уже перерастет в глобальную войну. Можно сказать, что это будет началом третьей мировой войны уже в полном смысле этого слова.