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Ранняя весна пришла в штат Кентукки - наводнение унесло жизни 8 человек
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2.32025-02-18T10:23:38.000000Z00
От сильных наводнений страдают американские центральные и восточные штаты. Особенно катастрофической ранняя весна стала для Кентукки. Здесь известно о гибели не менее 8 человек.
Города штата все глубже погружаются в пучины разлившихся рек. Под водой оказались тысячи автомобилей, затоплены первые этажи сотен домов. Уходить вода не спешит, как отмечают синоптики, жителям Кентукки вряд ли стоит до выходных надеяться на какое-то облегчение.