Разговор на повышенных тонах и не только. Мировые СМИ отвели конфликту в Белом доме первые полосы

Скандал в Белом доме незамедлительно повлек за собой самые неприятные последствия для Украины. Американский канал NBC-News сообщает: Зеленский еще не успел покинуть Белый дом, как Госдепартамент Соединенных Штатов сообщил, что американцы прекращают поддержку восстановления украинской энергосистемы. Причем это лишь начало урезания бюджетов: вполне вероятны в ближайшие дни полная остановка или, как минимум, сокращение поставок оружия ВСУ.

Bild: Трамп вышвырнул Зеленского за дверь

Немецкая газета Bild назвала свою статью "Трамп вышвырнул Зеленского". Издание отмечает, что таких эксцессов в истории американской дипломатии прежде не бывало: помимо разговора на повышенных тонах Вашингтон нарушил по отношению к делегации из Киева все дипломатические протоколы. Финальной точкой стало то, что обед, предназначенный Зеленскому и компании, сервировали в коридоре и предложили им воспользоваться журналистам президентского пула.

WSJ: Делегации Зеленского отказали в оплате расходов на пребывание